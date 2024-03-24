Лапорта подтвердил недавнюю информацию, что ПСЖ давал Барселоне 200 миллионов евро за Ямала. Президент клуба объяснил свою позицию.

ПСЖ предлагал 200 млн за 16-летнего игрока Барселоны – каталонцы ответили на огромный соблазн

"Мы получаем предложения за таких игроков, как Ламин Ямал – 200 миллионов. Но отказываемся продавать, потому что верим, что этот парень является будущим Барселоны.

Мы видим потенциал, у нас нет необходимости продавать. Барселона в процессе восстановления финансовой стабильности. Уже виден свет в конце тоннеля.

У Барселоны есть хорошие предложения по Бальде, Фирмину, Гави, Педри, де Йонгу, Араухо... Можно заработать миллиард, но мы не хотим их продавать.

Если кто-то не доволен количеством игрового времени и хочет уйти – держать никого не собираемся. Однако я всеми доволен", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, что ПСЖ в 2017-м выкупил Неймара у Барселоны за 222 млн евро, активировав клаусулу. С тех пор клубы на ножах.