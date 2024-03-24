Барселона не продала Ямала по цене Неймара и заняла принципиальную позицию
Президент Барселона Жоан Лапорта гордо рассказал, как клуб ценит свою талантливую молодежь.
Лапорта подтвердил недавнюю информацию, что ПСЖ давал Барселоне 200 миллионов евро за Ямала. Президент клуба объяснил свою позицию.
ПСЖ предлагал 200 млн за 16-летнего игрока Барселоны – каталонцы ответили на огромный соблазн
"Мы получаем предложения за таких игроков, как Ламин Ямал – 200 миллионов. Но отказываемся продавать, потому что верим, что этот парень является будущим Барселоны.
Мы видим потенциал, у нас нет необходимости продавать. Барселона в процессе восстановления финансовой стабильности. Уже виден свет в конце тоннеля.
У Барселоны есть хорошие предложения по Бальде, Фирмину, Гави, Педри, де Йонгу, Араухо... Можно заработать миллиард, но мы не хотим их продавать.
Если кто-то не доволен количеством игрового времени и хочет уйти – держать никого не собираемся. Однако я всеми доволен", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Напомним, что ПСЖ в 2017-м выкупил Неймара у Барселоны за 222 млн евро, активировав клаусулу. С тех пор клубы на ножах.