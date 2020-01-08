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Неймар в фирменном "страдальческом" стиле подвел итоги 2019 года

8 января 07:30 180 Читати українською
Неймар в фирменном "страдальческом" стиле подвел итоги 2019 года
Неймар и Томас Тухель / Фото Reuters

Нападающий ПСЖ Неймар тяжело пережил прошлый год, но строит амбициозные планы на 2020-й.

"Это был тяжелый год во всех смыслах, профессиональном и личном. Было много уроков и перемен. Я был раздавлен и пришлось снова собираться с силами.

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Моя задача – выиграть все возможное с ПСЖ и со сборной Бразилии. Я хочу сыграть в финале Лиги чемпионов, выиграть Кубок Америки и поставить перед собой новые цели", – цитирует Неймара Globoesporte.

Напомним, летом Неймар заявил о желании покинуть Париж, но трансфер в Барселону, которую называли главным кандидатом на форварда, так и не состоялся. После этого случая фанаты ПСЖ длительное время травили бразильца.

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Теги
Франция Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Неймар в Барселону
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