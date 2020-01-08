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Неймар у фірмовому "страждальному" стилі підбив підсумки 2019 року

07:30 280 Читать на русском
Неймар у фірмовому "страждальному" стилі підбив підсумки 2019 року
Неймар та Томас Тухель / Фото Reuters

Нападник ПСЖ Неймар важко пережив минулий рік, але будує амбітні плани на 2020-й.

"Це був важкий рік у всіх сенсах, професіональному та особистому. Було багато уроків і змін. Я був розчавлений і довелося знову збиратися з силами.

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Моє завдання – виграти все можливе з ПСЖ і зі збірною Бразилії. Я хочу зіграти в фіналі Ліги чемпіонів, виграти Кубок Америки і поставити перед собою нові цілі", – цитує Неймара Globoesporte.

Нагадаємо, влітку Неймар заявив про бажання покинути Париж, але трансфер в Барселону, яку називали головним кандидатом на форварда, так і не відбувся. Після цього випадку фанати ПСЖ тривалий час цькували бразильця.

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Франція Неймар в Барселону Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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