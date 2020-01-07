Гризманн поддержал идею возвращения Неймара в Барселону

Форвард Барселоны Антуан Гризманн готов к конкуренции с Неймаром в атакующей линии каталонцев.

Гризманн не против возможного прихода Неймара в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что француз понимает, что появление бразильца много даст Барселоне в атаке, и воспринимает его возможный приход как усиление, а не угрозу своим позициям. Кроме того, Гризманн считает, что даже вместе с Неймаром в составе ему найдется место на поле.

К слову, Антуан провел 24 поединка за Барселону в текущем сезоне, отметившись 8 голами и 4 результативными передачами.

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