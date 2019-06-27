Неймар впевнений у переході в Барселону – мати бразильця вже прибула в Каталонію для пошуку житла

Форвард ПСЖ Неймар вже пакує валізи для переїзду в Барселону.
Надін Гонсалвес, мати зіркового нападника ПСЖ, прибула в Барселону, щоб вирішити усі організаційні моменти для переїзду сина, повідомляє Sport.es.
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Це вже не перший візит Надін у столицю Каталонії цього місяця. Кілька тижнів тому жінка разом із сестрою Неймара відвідувала Барсу, щоб знайти житло для всього сімейства форварда. 27-річний гравець хоче поселитись у тому ж будинку, де проживав раніше, виступаючи за "блаугранас".
Бразилець впевнений, що його трансфер в Барсу – це лише питання часу. Очікується, що керівництво ПСЖ і чемпіона Іспанії залагодять усі найважливіші питання щодо переходу гравця.
Нагадаємо, в 2017-му Неймар перейшов з Барси в ПСЖ за рекордні 222 млн євро.
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