"Хотелось бы повторить с Месси то, что мы сделали в Барселоне. Мы принимали участие в Лиге чемпионов в 2017 году с мыслями о победе в ней. Теперь у нас более сильная группа, с более качественными игроками.

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Нет необходимости комментировать индивидуальный талант каждого игрока из нашего состава. Нужно адаптироваться друг к другу, но как только это удастся, мы станем очень мощной командой", – цитирует Неймара Mundo Deportivo.

ПСЖ уверенно лидирует в Ла Лиге, а также возглавляет квартет А в групповом этапе Лиги чемпионов.

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