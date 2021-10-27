"Очень рад наблюдать за Месси в Париже. Он не только кумир, но и друг. Когда рядом с вами друзья, становится легче и спокойнее. Надеюсь, мы напишем историю, как мы это делали в Барселоне.

Инфекция Мбаппе, потеря Верратти и возвращение Рамоса: ПСЖ сообщил новости из лазарета

Меня приятно поразили Килиан Мбаппе и Марко Верратти. Мбаппе – молодой скорый футболист. Я знал, что Верратти отличный игрок, но не понимал, насколько он эффективен. Гений. Один из лучших полузащитников, с которыми я играл. Наряду с Хави и Иньестой", – цитирует Неймара Football Italia .

После 11 туров Лиги 1 ПСЖ имеет в своем активе 28 зачетных баллов и возглавляет турнирную таблицу. Также парижане лидируют в группе А Лиги чемпионов.