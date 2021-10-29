"Хотілося б повторити з Мессі те, що ми зробили у Барселоні. Ми брали участь у Лізі чемпіонів у 2017 році з думками про перемогу у ній. Тепер у нас сильніша група, з якіснішими гравцями.

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Немає необхідності коментувати індивідуальний талант кожного гравця із нашого складу. Потрібно адаптуватися один до одного, але щойно це вдасться, ми станемо дуже потужною командою", – цитує Неймара Mundo Deportivo.

Наразі ПСЖ впевнено лідирує у Ла Лізі, а також очолює квартет А у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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