Неймар славится своей любовью к татуировкам. Перед встречей с мюнхенцами у бразильца появилось еще одна.

Бавария – ПСЖ: Неймар, Мбаппе и Ко отправились на матч ЛЧ – полный список игроков

Новым эскизом на теле суперзвезда поделился в своем Instagram и заинтриговал болельщиков. "Люди не понимают, насколько я одержим победами", – гласит надпись на ноге.

К слову, первое противостояние 1/4 финала между Баварией и ПСЖ состоится уже сегодня, 7 апреля, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 13 апреля.

Неймар очередной выходкой настроил против себя игроков ПСЖ – отношения с Мбаппе ухудшились