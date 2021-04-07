Неймар похвастался "триумфальной" татуировкой перед поединком с Баварией
19:29 - Читати українською
Звезда ПСЖ нашел интересный способ, как пригрозить Баварии перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов.
Неймар славится своей любовью к татуировкам. Перед встречей с мюнхенцами у бразильца появилось еще одна.
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Новым эскизом на теле суперзвезда поделился в своем Instagram и заинтриговал болельщиков. "Люди не понимают, насколько я одержим победами", – гласит надпись на ноге.
К слову, первое противостояние 1/4 финала между Баварией и ПСЖ состоится уже сегодня, 7 апреля, начало в 22:00. Ответный матч запланирован на 13 апреля.
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