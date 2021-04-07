Неймар похизувався "тріумфальним" татуюванням перед двобоєм із Баварією
19:29 - Читать на русском
Зірка ПСЖ знайшов цікавий спосіб, як пригрозити Баварії перед матчами 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Неймар славиться своєю любов'ю до татуювань. Перед зустріччю з мюнхенцями у бразильця з'явилось ще одне.
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Новим ескізом на тілі суперзірка поділився у своєму Instagram та заінтригував вболівальників. "Люди не розуміють, наскільки я одержимий перемогами", – свідчить напис на нозі.
До слова, перше протистояння 1/4 фіналу між Баварією та ПСЖ відбудеться вже сьогодні, 7 квітня, початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 13 квітня.
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