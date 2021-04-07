В раздевалке ПСЖ случился раскол после позорного матча против Лилля. Команда Почеттино не только проиграла стратегическую битву за 6 очков, но и разделилась на два лагеря – Неймар с бразильской колонией и остальные игроки. Опальный латиноамериканец снова подвел партнеров – это бомба с исключительно коротким фитилем, отмечает L'Equipe. Уже в четвертый раз его удаляют с поля, и обязательно на последних минутах.

ПСЖ уступил Лиллю в хамской битве имени Неймара

Более того, по ходу нынешнего сезона экс-форвард Барсы получил несколько вынужденных "отпусков", что негативно отразилось на результатах ПСЖ. Сентябрь – коронавирус и красная против Метца, октябрь – травма и 14 дней на восстановление, декабрь – месячный перерыв после грубого фола Тьяго Мендеса, февраль – еще 5 недель в лазарете. Кажется, Неймар больше времени проводит у физиотерапевта, чем на футбольном поле. Сложный характер бразильца создает излишнюю нервозность в коллективе. С начала 2020-го он получил 3 красные карточки, больше, чем любой другой представитель Лиги 1. Несколько партнеров выразили ему претензции сразу по завершении встречи с "мастифами".

Неймар продолжил свою истерику после матча против Лилля – едва не началась драка

Спор с Джало, что едва не перерос в драку, оказался предметом жесткой критики во французских медиа: "Через год Неймару исполнится 30, но он ведет себя, как 15-летний подросток". Некоторые СМИ даже предполагают, что скандальный форвард умышленно спровоцировал удаление, чтобы пропустить субботний поединок против Страсбурга. Именно эта команда надолго отправила его в больницу в 2019 году. Последний скандал, скорее всего, завершится 3-матчевой дисквалификацией, потому Ней снова пропустит важнейший отрезок сезона.

Да и ситуация с продлением контракта развернулась на 180 градусов. Агенты 29-летней звезды откровенно затягивают процесс. Стороны вроде бы договорились и по срокам (2026), и по финансам (сохранение нынешнего оклада), однако сам футболист не спешит. Возможно, из-за Месси, который сейчас склоняется к продолжению карьеры на Камп Ноу. То есть, если Неймар действительно желает играть с Лео, надо возвращаться в Испанию. Игроки ПСЖ чувствуют себя использованными, ведь они также "агитировали" за трансфер аргентинца, чтобы поддержать своего партнера. Прежде всего, речь идет о Мбаппе, который сильно "остыл" к Неймару, подливают масла в огонь журналисты.

L'Equipe, в частности, называет обоих низкоэффективным дуэтом. Неймар и Мбаппе одновременно забивали или ассистировали еще 22 января – от бывшей химии не осталось и следа. В хитах с Марселем (2:0), Барселоной (4:1) и Лионом (4:2) феерил только Килиан. Конечно, бразилец может жаловаться на ужасное невезение, пропустив почти половину встреч (20 из 43-х) из-за травм. Однако, его провокационный стиль, попытки пристыдить лежащего соперника, нередко имели плохие последствия.

В матче против Лилля Неймар откровенно перетягивал одеяло на себя, отсюда же – 24 потери мяча. Ненужный дриблинг вместо комбинационного футбола, слабое взаимодействие с Мбаппе, много проигранной борьбы... Почеттино, который лишь в третий раз выставил со старта обоих, раз за разом разочарованно качал головой. В конце концов, у него не было ни времени, ни возможностей, чтобы интегрировать самых больших звезд команды в новую систему. Свой лучший матч у руля ПСЖ бывший наставник "шпор" выдал на Камп Ноу – без Неймара, но дисциплинированной полузащитой. Перед римейком лиссабонского финала от бразильца ожидают прежде всего ответственности. В Лиге чемпионов нет места детским ошибкам. Возможное поражение от Баварии еще больше обнажит хрупкость Неймара.

Бавария – ПСЖ: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов