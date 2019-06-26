Неймар определился, когда объявит о переходе в Барселону

Нападающий ПСЖ Неймар осуществит свой трансфер в Барселону после завершения Копа Америка-2019.

Неймар объявит о своем возвращении в Барселону после завершения Копа Америка-2019, сообщает Sport.

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По информации издания, такое решение связано с тем, что бразилец не хочет отвлекать своих партнеров по сборной лишним шумом в СМИ.

Ранее сообщалось, что Неймар согласовал контракт с Барселоной и готов на публичное извинение перед каталонцами. Также бразилец пообещал отозвать свой иск против каталонского клуба за невыплату бонусов при продлении контракта.

Напомним, Неймар летом 2017 перешел в ПСЖ из Барселоны. Каталонцы получили за форварда рекордные 222 млн евро.

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