Неймар визначився, коли оголосить про перехід у Барселону

Нападник ПСЖ Неймар здійснить свій трансфер до Барселони після завершення Копа Амеріка-2019.

Неймар оголосить про своє повернення до Барселони після завершення Копа Амеріка-2019, повідомляє Sport.

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За інформацією видання, таке рішення пов'язане з тим, що бразилець не хоче відволікати своїх партнерів по збірній зайвим шумом у ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що Неймар узгодив контракт із Барселоною і готовий на публічне вибачення перед каталонцями. Також бразилець пообіцяв відкликати свій позов проти каталонського клубу за невиплату бонусів при продовженні контракту.

Нагадаємо, Неймар влітку 2017 року перейшов у ПСЖ з Барселони. Каталонці отримали за форварда рекордні 222 млн євро.

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