toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019 НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Неймар визначився, коли оголосить про перехід у Барселону

12:23 433 Читать на русском
Неймар визначився, коли оголосить про перехід у Барселону
Неймар / Sky Sports

Нападник ПСЖ Неймар здійснить свій трансфер до Барселони після завершення Копа Амеріка-2019.

Неймар оголосить про своє повернення до Барселони після завершення Копа Амеріка-2019, повідомляє Sport.

''Зберігайте спокій, я прийду'': Неймар послав меседж гравцям Барселони

За інформацією видання, таке рішення пов'язане з тим, що бразилець не хоче відволікати своїх партнерів по збірній зайвим шумом у ЗМІ.

Раніше повідомлялось, що Неймар узгодив контракт із Барселоною і готовий на публічне вибачення перед каталонцями. Також бразилець пообіцяв відкликати свій позов проти каталонського клубу за невиплату бонусів при продовженні контракту.

Нагадаємо, Неймар влітку 2017 року перейшов у ПСЖ з Барселони. Каталонці отримали за форварда рекордні 222 млн євро.

Повернення Неймара, трансфер Грізманна, відставка Вальверде: сосіос Барселони відповіли на головні питання літа

blog_ava
Іранський двійник Мессі використовував схожість з аргентинцем, щоб схиляти жінок до сексу – на його рахунку 23 жертви
10:20
1428
Теги
Барселона Барселона Іспанія Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилія Бразилія Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Неймар в Барселону
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
14
год
:
31
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук