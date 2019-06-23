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'' Сохраняйте спокойствие, я приду '': Неймар послал месседж игрокам Барселоны

11:42 18 Читати українською
'' Сохраняйте спокойствие, я приду '': Неймар послал месседж игрокам Барселоны
Неймар / Reuters

Трансферная сага с возвращением форварда Пари Сен-Жермен Неймара в Барселону продолжается.

Бразильский нападающий, очевидно, уверен, что вернется на Камп Ноу. Об этом в частности свидетельствует обложка каталонского издания Sport.

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Неймар дал четкий сигнал игрокам Барселоны, что будет играть за "блаугранас" в новом сезоне. По информации издания, опальный бразилец ради своего камбэка согласился на существенное уменьшение зарплаты. Вместо 37 млн евро в Париже он будет зарабатывать 22 млн евро в год в Барселоне. Такую же плата была у Неймара в составе каталонцев перед его рекордным трансфером в ПСЖ.

В сезоне 2018/19 Неймар из-за травм и дисквалификаций сыграл только 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 мяча. Ныне он восстанавливается от очередного повреждения.

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