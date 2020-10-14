Хет-трик в ворота Перу позволил форварду ПСЖ обойти Роналдо и вырваться на чистую вторую строчку списка бомбардиров "селесао".

Неймар превзошел достижение Месси в поединке за сборную Бразилии

Теперь в активе Неймара 64 гола, а Феномен остановился на отметке 62. На вершине остается не менее легендарный Пеле. Король футбола за 14 лет и 92 матча в составе родной сборной наколотил 77 мячей.

Напомним, Неймар дебютировал за главную команду Бразилии 10 августа 2010 года в матче против США и сразу отметился голом. Сейчас он провел за "селесао" 103 поединка.

Бразилия благодаря хет-трику Неймара и удалению экс-динамовца Самбрано одолела Перу, Колумбия спаслась в матче с Чили