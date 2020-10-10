Форвард сборной Бразилии Неймар провел роскошный поединок против Боливии, что помогло ему побить один из многочисленных рекордов Лионеля Месси.

Неймар сделал 18 удачных обыгрышей в поединке против Боливии, что стало новым рекордом отборочных этапов чемпионатов мира в зоне КОНМЕБОЛ, сообщает Opta.

Бразилия – Боливия – 5:0 – видео голов и обзор матча

Предыдущим рекордсменом был Лионель Месси, который 15 раз удачно обыграл соперников в матче 2011 года против сборной Колумбии.

Отметим, что в активе Неймара две результативные передачи в матче против Боливии, который завершился разгромной победой бразильцев 5:0.

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