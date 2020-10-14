Неймар стрімко наближається до історичного рекорду збірної Бразилії за кількістю голів.

Хет-трик у ворота Перу дозволив форварду ПСЖ обійти Роналдо і вирватися на чисту другу сходинку списку бомбардирів "селесао".

Неймар перевершив досягнення Мессі у поєдинку за збірну Бразилії

Тепер в активі Неймара 64 голи, а Феномен зупинився на позначці 62. На вершині залишається не менш легендарний Пеле. Король футболу за 14 років і 92 матчі у складі рідної збірної наколотив 77 м'ячів.

Нагадаємо, Неймар дебютував за головну команду Бразилії 10 серпня 2010 року в матчі проти США і відразу відзначився голом. Наразі він провів за "селесао" 103 поєдинки.

Бразилія завдяки хет-трику Неймара і вилученню екс-динамівця Самбрано здолала Перу, Колумбія врятувалась у матчі з Чилі