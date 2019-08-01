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Неймар начал тренировки с общей группой ПСЖ

1 августа 22:39 86 Читати українською
Неймар начал тренировки с общей группой ПСЖ
Неймар / ФК ПСЖ

Бразильский форвард Неймар тренируется с ПСЖ несмотря на слухи о возвращении в Барселону.

Неймар начал подготовку к сезону с общей группой ПСЖ на предсезонном сборе в Азии.

Неймар в Барселону: каталонцы предложили ПСЖ новую формулу потенциального трансфера

Ранее сообщалось, что бразилец отказался играть за парижский клуб из-за желания вернуться в Барселону, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

Переход Неймара в ПСЖ является рекордным в истории футбола. Французы заплатили 222 млн евро.

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ПСЖ ПСЖ Франция Неймар Неймар
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