Неймар начал тренировки с общей группой ПСЖ

Бразильский форвард Неймар тренируется с ПСЖ несмотря на слухи о возвращении в Барселону.

Неймар начал подготовку к сезону с общей группой ПСЖ на предсезонном сборе в Азии.

Неймар в Барселону: каталонцы предложили ПСЖ новую формулу потенциального трансфера

Ранее сообщалось, что бразилец отказался играть за парижский клуб из-за желания вернуться в Барселону, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

Переход Неймара в ПСЖ является рекордным в истории футбола. Французы заплатили 222 млн евро.