Неймар розпочав тренування з загальною групою ПСЖ

Бразильський форвард Неймар тренується з ПСЖ попри чутки про повернення в Барселону.

Неймар розпочав підготовку до сезону з загальною групою ПСЖ на передсезонному зборі в Азії.

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Раніше повідомлялось, що бразилець відмовився грати за паризький клуб через бажання повернутись у Барселону, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

Перехід Неймара у ПСЖ є рекордним в історії футболу. Французи заплатили 222 млн євро.