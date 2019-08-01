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Неймар отказался играть за ПСЖ

19:29 159 Читати українською
Неймар отказался играть за ПСЖ
Неймар / ФК ПСЖ

Форвард ПСЖ Неймар не хочет играть за французский клуб.

Неймар серьезно настроен вернуться в Барселону, за которую выступал с 2013 по 2017 годы. По информации sport.es, бразилец отказался выступать за парижан и настаивает на своем продажи.

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Ранее была информация, что представители Барселоны и ПСЖ встретятся в Ливерпуле для согласования возврата футболиста на Камп Ноу.

Также, по информации источника, французы примут окончательное решение 10 июня.

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