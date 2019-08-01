Неймар отказался играть за ПСЖ

Англия — 18:48 164
-
Арсенал подписал Николя Пепе – трансфер стал рекордным в истории клуба
-
Лунин с новым предложением – фанаты Реала высоко оценили дебют украинца при Зидане, а экс-тренер Мадрида вынес вердиктИспания — 16:06 1337
-
"Шахтар завжди так гратиме". Камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без ФонсекиУкраина — 13:30 660
-
Тоттенхэм по пенальти переиграл Баварию в финале Audi Cup – "шпоры" завоевали заслуженный трофейМир — 31 июль 296
-
Шахтер в тяжелом матче переиграл Александрию – чемпиона спасла гениальность ТайсонаУкраина — 31 июль 894