Неймар в Барселону: каталонцы предложили ПСЖ новую формулу потенциального трансфера

Барселона и ПСЖ не устают искать новые способы осуществить трансфер форварда парижан Неймара.

Представители каталонского клуба предложили ПСЖ возможность аренды Неймара на сезон с возможностью обязательного выкупа, сообщает L'Equipe.

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В Париже не намерены даже рассматривать такие условия и хотят получить за свою звезду фиксированную сумму в 300 млн евро.

Также ПСЖ установил дедлайн саги с переходом Немара – 10 августа. Именно в этот день парижане проведут первый поединок чемпионата Франции сезона 2019/20.

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