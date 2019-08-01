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Неймар в Барселону: каталонцы предложили ПСЖ новую формулу потенциального трансфера

12:38 397 Читати українською
Неймар в Барселону: каталонцы предложили ПСЖ новую формулу потенциального трансфера
Неймар / Фото из открытых источников

Барселона и ПСЖ не устают искать новые способы осуществить трансфер форварда парижан Неймара.

Представители каталонского клуба предложили ПСЖ возможность аренды Неймара на сезон с возможностью обязательного выкупа, сообщает L'Equipe.

Президенты Барселоны и ПСЖ встретятся в Ливерпуле, где могут решить судьбу Неймара

В Париже не намерены даже рассматривать такие условия и хотят получить за свою звезду фиксированную сумму в 300 млн евро.

Также ПСЖ установил дедлайн саги с переходом Немара – 10 августа. Именно в этот день парижане проведут первый поединок чемпионата Франции сезона 2019/20.

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