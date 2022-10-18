Вчера бразилец прибыл на слушание дела по своему переходу из Сантоса в Барселону летом 2013-го. Во время своего выступления перед судьей Неймар не скрывал, что имел предложение от еще одного испанского гиганта.

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"Со слухов я знал о других клубах, но моей мечтой было перейти в Барсу. В 2013 году я решил сделать это и покинуть Сантос. У меня были варианты из многих клубов, но моей мечтой всегда было играть за Барсу. Еще ребенком я хотел играть там, а я всегда следую своему сердцу. Помню, что действительно был еще вариант с Реалом, другие не помню. В последний момент пришлось выбирать между Барсой и Мадридом, но мое сердце заставило меня перейти в Барсу", – цитирует выступление Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, бразилец провел в составе каталонцев 4 сезона, а летом 2017-го Барселона продала форварда в ПСЖ за все еще рекордные 222 миллиона евро.

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