Вчора бразилець прибув на слухання справи щодо свого переходу із Сантоса до Барселони влітку 2013-го. Під час свого виступу перед суддяи Неймар не приховував, що мав пропозицію від ще одного іспанського гіганта.

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"З чуток я знав про інші клуби, але моєю мрією було перейти до Барси. 2013 року я вирішив зробити це та покинути Сантос. У мене були варіанти з багатьох клубів, але моєю мрією завжди було грати за Барсу. Ще дитиною я хотів грати там, а я завжди слідую своєму серцю. Пам'ятаю, що справді був ще варіант з Реалом, інші не пам'ятаю. В останній момент довелося вибирати між Барсою і Мадридом, але моє серце змусило мене перейти до Барси", – цитує виступ Неймара Mundo Deportivo.

Нагадаємо, бразилець провів у складі каталонців 4 сезони, а влітку 2017-го Барселона продала форварда в ПСЖ за досі рекордні 222 мільйони євро.

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