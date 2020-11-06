Форвард ПСЖ Неймар может восстановиться раньше, чем прогнозировалось.

"Мы считаем, что после интенсивной недели лечения есть вероятность восстановления Неймара ко второму матчу. Мы будем внимательно следить за состоянием его здоровья", – цитирует врача сборной Бразилии Родриго Ласмара официальный сайт местной федерации.

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Национальная команда Бразилии проведет матчи квалификации на ЧМ-2022 против Венесуэлы и Уругвая, которые состоятся 14 и 18 ноября соответственно.

Напомним, Неймар получил травму в конце октября в матче Лиги чемпионов против Истанбула (0:2). Для восстановления бразильцу пророчили месяц.

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