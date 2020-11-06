Неймар имеет шанс помочь сборной Бразилии в матче против Уругвая – вердикт врача
Форвард ПСЖ Неймар может восстановиться раньше, чем прогнозировалось.
"Мы считаем, что после интенсивной недели лечения есть вероятность восстановления Неймара ко второму матчу. Мы будем внимательно следить за состоянием его здоровья", – цитирует врача сборной Бразилии Родриго Ласмара официальный сайт местной федерации.
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Национальная команда Бразилии проведет матчи квалификации на ЧМ-2022 против Венесуэлы и Уругвая, которые состоятся 14 и 18 ноября соответственно.
Напомним, Неймар получил травму в конце октября в матче Лиги чемпионов против Истанбула (0:2). Для восстановления бразильцу пророчили месяц.
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