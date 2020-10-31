Нападающий ПСЖ хочет остаться во французском клубе, хотя еще недавно всеми силами пытался сбежать из столицы Франции.

Неймар ожидает, что руководство парижан предложит ему новое соглашение, ведь действующий контракт истекает уже летом 2022 года. Ранее 28-летний бразилец заявил президенту ПСЖ о желании остаться в клубе. Это случилось в августе во время проведения финальных стадий ЛЧ в Лиссабоне.

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Правда, у Неймара есть одно условие. Его зарплата должна остаться на том же уровне, что и раньше – форвард не согласится на уменьшение своих финансовых аппетитов. Сейчас бразилец получает 36 млн евро за сезон, информирует Footmercato.

Однако, за последние несколько месяцев ПСЖ так не начал переговоров с представителями Неймара относительно нового контракта. Сейчас Леонардо (спортивный директор чемпионов Франции) делает все возможное, чтобы пролонгировать сотрудничество с Килианом Мбаппе.

Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ летом 2017 года из Барселоны за рекордные 222 млн евро. После того бразилец неоднократно заявлял о своем желании вернуться в ряды "блаугранас", однако в итоге остался в Париже.

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