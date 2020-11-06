Форвард ПСЖ Неймар може відновитись раніше, ніж прогнозувалось.

"Ми вважаємо, що після інтенсивного тижня лікування є ймовірність відновлення Неймара до другого матчу. Ми будемо уважно стежити за станом його здоров'я", – цитує лікаря збірної Бразилії Родріго Ласмара офіційний сайт місцевої федерації.

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Національна команда Бразилії проведе матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти Венесуели та Уругваю, які відбудуться 14 та 18 листопада відповідно.

Нагадаємо, Неймар травмувався наприкінці жовтня у матчі Ліги чемпіонів проти Істанбула (0:2). Для відновлення бразильцю пророкували місяць.

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