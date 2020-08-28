Неймар в четверг общался с 33-летним аргентинцем относительно его возможного переезда в Париж, информирует ESPN.

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Месси сохранял теплые отношения с бразильцем даже после его ухода из Барселоны и всегда поддерживал идею его возвращения в каталонский гранд. Теперь две суперзвезды снова могут играть вместе, но в ПСЖ. К разговору присоединялся и Анхель Ди Мария, который выступает рядом с Месси в сборной Аргентине.

Отмечается, что ПСЖ может подписать шестикратного обладателя "Золотого мяча" только на правах свободного агента. Чемпионы Франции сократили свою зарплатную ведомость (ушли Кавани, Силва и Менье), поэтому готовы раскошелиться на оклад аргентинца.

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