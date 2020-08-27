"Очень важно иметь такого соперника в Ла Лиге, как Барселона, в частности для Реала. Это делает обе команды лучше. Ранее такая борьба была между Роналду и Месси. Тот факт, что оба играли в этих командах, сделал их лучшим. Это побудило их прогрессировать и выигрывать больше трофеев, чтобы преодолеть другое. То же самое с борьбой Реала и Барселоны.

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Клубы всегда соревнуются. Вот что должно происходить между этими двумя клубами. Сейчас нехороший время для Барселоны, это понятно. То, что плохо для соперника, теоретически хорошо для другого, но мне это не нравится. Мне никогда не нравилось, когда подобное случается с любой командой.

Я всегда говорил, что Барселона – очень большой клуб. Они не враги. У меня всегда были прекрасные отношения с их президентами и советом директоров, с которыми я встречался. Ко мне там всегда хорошо относились, и я пытался поступать так же с теми, кто приходил на наш стадион. Понятно, что Барселона переживает тяжелые времена, но, надеюсь, они справятся с этим.

Нехорошо, что такая большая команда столкнулась с подобной ситуацией, и я уверен, что они все преодолеют. Даже если в некоторых аспектах это хорошо для Реала, то мне все равно это не нравится.

Я хочу, чтобы Барселона все исправила и продолжала прославлять испанский футбол. Я желаю им оставаться конкурентоспособными и выигрывать трофеи, когда они, очевидно, не играют против Реала", – приводит слова Кальдерона Goal.

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