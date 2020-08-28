Неймар у четвер спілкувався з 33-річним аргентинцем щодо його можливого переїзду в Париж, інформує ESPN.

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Мессі зберігав теплі стосунки з бразильцем навіть після його відходу з Барселони і завжди підтримував ідею його повернення в каталонський гранд. Тепер дві суперзірки знову можуть грати разом, але в ПСЖ. До розмови приєднувався і Анхель Ді Марія, який виступає поряд з Мессі у збірній Аргентині.

Зазначається, що ПСЖ може підписати шестиразового володаря "Золотого м'яча" лише на правах вільного агента. Чемпіони Франції скоротили свою зарплатну відомість (пішли Кавані, Сілва і Меньє), тому готові розщедритись на оклад аргентинця.

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