Неймар должен стать монахом, чтобы вернуться в Барселону, – бывший вице-президент каталонцев

Экс-вице-президент Барселоны Жорди Местре не исключает трансфер форварда ПСЖ Неймара.

"Примет ли Барселона Неймара назад? С эмоциональной точки зрения из-за того, как он ушел, я бы этого не делал. Со спортивной точки зрения – да.

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Если Неймар все-таки вернется, ему придется раскаяться, отозвать иск против клуба, попросить прощения, признать свою ошибку и, конечно, вести образ жизни как у монаха", – цитирует Местре Marca.

Напомним, Неймар в 2017-м перебрался в ПСЖ за рекордные 222 млн евро. Летом Барса пыталась вернуть бразильца, но ПСЖ не согласился на условия каталонцев.

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