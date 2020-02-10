Неймар публично согласился на переход в другой клуб

Нападающий ПСЖ Неймар пообщался с легендой английского футбола Дэвидом Бекхэмом в рамках шоу Otro. Не обошлось без громких заявлений.

"В США – много возможностей, потому что в этой стране есть много других видов спорта, номер 1, 2 или 3. Футбол развивается очень быстро, и считаю, что МЛС имеет прекрасную возможность получить великих игроков.

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Итак, позже я заставлю тебя подписать лист бумаги. А потом мы сделаем из него контракт с Интер Майами на десять лет. И много платить тебе мы не собираемся", – сказал Бекхэм Неймару.

"По рукам. Я хочу этого. Я уже говорил ранее, что буду играть там. Как я уже говорил, у меня есть контракт с Дэвидом. Через несколько лет я буду там. У нас общие планы. Он мой президент", – сказал Неймар.

Стоит отметить, что разговор проходил в шутливом тоне, но в каждой шутке есть доля правды. Поэтому есть все шансы увидеть когда-то звездного бразильца в команде Дэвида Бекхэма.

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