Неймар повинен стати монахом, щоб повернутись в Барселону, – колишній віце-президент каталонців

Екс-віце-президент Барселони Жорді Местре не виключає трансфер форварда ПСЖ Неймара.

"Чи прийме Барселона Неймара назад? З емоційної точки зору за те, як він пішов, я б цього не робив. Зі спортивної точки зору – так.

Неймар публічно погодився на перехід в інший клуб

Якщо Неймар все-таки повернеться, йому доведеться розкаятись, відкликати позов проти клубу, попросити вибачення, визнати свою помилку і, звичайно, вести спосіб життя як у монаха", – цитує Местре Marca.

Нагадаємо, Неймар у 2017-му перебрався у ПСЖ за рекордні 222 млн євро. Влітку Барса намагалась повернути бразильця, але ПСЖ не погодився на умови каталонців.

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