toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН ДИНАМО - БАТЕ

Неймар повинен стати монахом, щоб повернутись в Барселону, – колишній віце-президент каталонців

12:27 464 Читать на русском
Неймар повинен стати монахом, щоб повернутись в Барселону, – колишній віце-президент каталонців
Неймар / Фото Marca

Екс-віце-президент Барселони Жорді Местре не виключає трансфер форварда ПСЖ Неймара.

"Чи прийме Барселона Неймара назад? З емоційної точки зору за те, як він пішов, я б цього не робив. Зі спортивної точки зору – так.

Неймар публічно погодився на перехід в інший клуб

Якщо Неймар все-таки повернеться, йому доведеться розкаятись, відкликати позов проти клубу, попросити вибачення, визнати свою помилку і, звичайно, вести спосіб життя як у монаха", – цитує Местре Marca.

Нагадаємо, Неймар у 2017-му перебрався у ПСЖ за рекордні 222 млн євро. Влітку Барса намагалась повернути бразильця, але ПСЖ не погодився на умови каталонців.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі

blog_ava
Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро – назріває гучний трансфер
11:46
5853
Теги
Трансфери Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ Іспанія Трансфери Барселони Трансфери Чемпіонату Іспанії Жорді Местре Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
16
хв
Динамо
16:00
БАТЕ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук