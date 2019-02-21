Неймар будет лечить травму в Бразилии

Форвард ПСЖ Неймар отправился на родину, где продолжит восстанавливаться после перелома плесневой кости.

Нападающий ПСЖ Неймар, который восстанавливается от перелома плесневой кости, отправится в Бразилию, сообщает официальный сайт клуба.

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На родине форвард планирует пробыть 10 дней. Вместе с ним отправились клубные врачи, чтобы держать процесс реабилитации футболиста под контролем.

Напомним, Неймар получил повреждение в матче Кубка Франции с Страсбуром. Аналогичную травму он получил в прошлом сезоне и пропустил больше трех месяцев.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел 13 матчей в чемпионате Франции, забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач.

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