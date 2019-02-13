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Неймар спрогнозував переможця цьогорічної Ліги чемпіонів

18:36 3166 Читать на русском
Неймар спрогнозував переможця цьогорічної Ліги чемпіонів
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар не сумнівається в амбіціях своєї команди у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів.

"ПСЖ виграє Лігу чемпіонів. ПСЖ – це не тільки я, у нас неймовірна команда з чудовими гравцями і прекрасним тренером. Крім того, вболівальники є справжнім 12-м гравцем нашої команди, коли ми граємо в Парижі.

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Я не сумніваюся, що ми виграємо турнір і я обов'язково зіграю", – цитує Неймара Mundo Deportivo.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ завершився перемогою ПСЖ над Манчестер Юнайтед (2:0). Матч-відповідь відбудеться в Парижі 6 березня, початок о 22:00.

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Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
Матч завершено
0 : 2
ПСЖ
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Теги
Ліга чемпіонів Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Манчестер Юнайтед - ПСЖ
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