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Неймар лікуватиме травму у Бразилії

13:48 136 Читать на русском
Неймар лікуватиме травму у Бразилії
Неймар / Фото: соцмережі

Форвард ПСЖ Неймар вирушив на батьківщину, де продовжить відновлюватися після перелому плесневої кістки.

Нападник ПСЖ Неймар, який відновлюється від перелому плеснової кістки, вирушить до Бразилії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Неймар зізнався, що проплакав 2 дні після отримання травми

На батьківщині форвард планує пробути 10 днів. Разом з ним вирушили клубні лікарі, щоб тримати процес реабілітації футболіста під контролем.

Нагадаємо, Неймар отримав пошкодження в матчі Кубка Франції зі Страсбуром. Аналогічну травму він отримав в минулому сезоні і пропустив більше трьох місяців.

У нинішньому сезоні 26-річний бразилець провів 13 матчів в чемпіонаті Франції, забив 13 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Неймар спрогнозував переможця цьогорічної Ліги чемпіонів

Теги
Франція Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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