Неймар лікуватиме травму у Бразилії

Форвард ПСЖ Неймар вирушив на батьківщину, де продовжить відновлюватися після перелому плесневої кістки.

Нападник ПСЖ Неймар, який відновлюється від перелому плеснової кістки, вирушить до Бразилії, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На батьківщині форвард планує пробути 10 днів. Разом з ним вирушили клубні лікарі, щоб тримати процес реабілітації футболіста під контролем.

Нагадаємо, Неймар отримав пошкодження в матчі Кубка Франції зі Страсбуром. Аналогічну травму він отримав в минулому сезоні і пропустив більше трьох місяців.

У нинішньому сезоні 26-річний бразилець провів 13 матчів в чемпіонаті Франції, забив 13 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

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