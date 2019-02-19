Неймар зізнався, що проплакав 2 дні після отримання травми

Ліга чемпіонів — 21:40 184
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Гвардіола: Манчестер Сіті не пройде Шальке, якщо не буде самим собою
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Ліверпуль – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 20:55 2691
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Шахтар офіційно підписав контракт з Маркосом АнтоніоУкраїна — 15:28 4305
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Мессі vs Роналду: кому цьогоріч підкориться Ліга чемпіонів?Ліга чемпіонів — 14:00 1649
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"Випивали, і тут стукіт у двері – Лобановський". Анатолій Дем'яненко – про скандальний перехід у Динамо і штраф РінконаОвертайм — 12:00 7905