Неймар зізнався, що проплакав 2 дні після отримання травми

Форвард ПСЖ Неймар завжди вирізнявся своєю сентиментальністю.

"Цього разу було складніше. Перший раз, коли я отримав травму (в лютому 2018 року у форварда діагностували тріщину п'ятої плеснової кістки), я сказав собі, що треба якомога швидше повернутися. Я не був засмучений.

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Цього разу мені було важче прийняти ситуацію. Я два дні провів у сльозах", – сказав Неймар в інтерв'ю Globo TV.

Нагадаємо, 27-річний бразилець знову травмував п'яту плесневу кістку правої ноги у поєдинку проти Страсбура. Лікарі пророкують, що зірковий форвард повернеться на поле не раніше квітня.

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