"Я был в Барселоне 10 лет, я знаю каждый уголок города, я был бы очень рад видеть, как Неймар возвращается. Перед ним открытые двери в Барселоне, их болельщики знают, что бразилец допустил ошибку, и даже он признал это через некоторое время.

Неймар снова звонил Месси, чтобы пригласить звезду Барселоны в ПСЖ

Два года назад Неймар официально попросил меня вернуться в Барселону. Мы пытались это сделать, и мы были очень близки к тому, чтобы вернуть его из Парижа. Но из-за некоторых деталей этого не произошло. Лапорта единственный, кто может снова его вернуть. Месси не покинет Барселону – он решил, что его история в Барселоне, и я это очень четко понимаю. Неймар снова сыграет с Месси, но уже в Барселоне", – поделился Кюри в интервью El Litoral.

Отметим, что в последнее время усилились разговоры о возможном переходе Месси в ПСЖ, а Неймар пытается убедить аргентинца согласиться на трансфер. Они вместе выступали в Барселоне в 2013-2017 годах, после чего бразилец перебрался в стан ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

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