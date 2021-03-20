Ліверпуль проти МЮ – це завжди спекотно / Фото із відкритих джерел

1. Бебето і Ромаріо запалюють на тріумфальному для Бразилії ЧС-1994. Перший відзначився трьома голами, другий – п'ятьма.

2. Ветеран Аякса Франк Райкард із маленьким Веслі Снейдером. Середина 90-х.

3. Перефразуємо класика української поезії.

Ви знаєте, двигун як шелестить

У місячні весняні ночі?

Роналдо спить, Роналдо спить,

Піди збуди зі снів пророчих.

Роналдо спить…

4. Чіро Феррара (Наполі) летить у підкат проти Рубена Соси (Лаціо). Незабутнє Кальчо у 1991-му.

5. Юргена Клінсманна, новачка Тоттенхема, обступає дітвора, охоча взяти автограф. Англія, 1994 рік.

6. Без Фернанду Коуту неможливо було уявити собі оборону збірної Португалії 90-х – початку 2000-х.

7. Ромаріо, Йохан Кройф, Рональд Куман – велика Барса початку 90-х.

8. Алессандро Дель П'єро – кучерява голова в атаці Скуадри Адзурри з 1995 року.

9. Роббі Фаулер і Рой Кін завелися не на жарт у фіналі Кубка Англії. Травень 1996 року. МЮ здолав Ліверпуль із мінімальним рахунком завдяки голу Еріка Кантона.

10. Данкан Фергюсон, таранний форвард Данді Юнайтед, у 1991 році. Незабаром він опиниться в Евертоні, де стане легендою.

11. Робін ван Персі бігав за юнацькі команди Ексельсіора та Фейєнорда, але вже тоді мріяв про лондонський Арсенал.

12. Дієго Сімеоне (Атлетіко) і Фернандо Редондо (Реал) на площі Пуерта де Алькала у столиці Іспанії. Кількома днями раніше Королівський клуб перестріляв суперника у Мадридському дербі – 4:2 (1994 рік).

13. Чудеса акробатики від форварда Шахтаря Олега Матвєєва. "Раніше була розтяжка, як в Ібрагімовіча", – жартує він.

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14. Гідна відповідь на український виклик від П'єрлуїджі Казірагі, бомбардира Лаціо 90-х.

15. П'ятирічний Каспер Шмейхель розглядає Суперкубок УЄФА перед трибунами Олд Траффорд. Того дня МЮ здолав Црвену Звєзду (1:0), а ворота манкуніанців захищав його батько Петер.

16. Збірна Франції біжить до титулу чемпіонів світу-1998. Темп задають, зокрема, Тьєррі Анрі та Зінедін Зідан, не відстає головний тренер Еме Жаке (у білій формі).

17. Роберто Баджо із сином Маттіа та донькою Валентиною.

18. Карлос Б'янкі, головний тренер Бока Хуніорс, і Хуан Роман Рікельме – юна надія команди кінця 90-х.

19. У той же час Хав'єр Савіола і Пабло Аймар феєрять за Рівер Плейт. Незабаром вони всі опиняться у Європі.

20. Джанлука Пальюка і Фаб'єн Бартез розпочинають смертельну лотерею у серії пенальті. Італія – Франція, чвертьфінал ЧС-1998.

21. Фабіо Каннаваро у 90-х – це Наполі, Парма і Скуадра Адзурра, тріумф у Кубку УЄФА, Кубку та Суперкубку Італії.

22. Капітан Динамо Олег Лужний у пам'ятних зарубах із лондонським Арсеналом теплої осені 1998-го. "Найбільша проблема нинішнього футболу – зник дух. Злості мало, характеру". У часи Олега Романовича із цим був повний порядок.

23. Ромаріо упродовж двох сезонів числився у Валенсії. Тут результативність великого форварда забуксувала – мізерні 12 матчів і лише 6 голів.

24. Універсал Баварії Лотар Маттеус і тренер команди Клаус Аугенталер.

25. Іван "Грозний" Саморано – патріот Чилі.

26. А ось ще парочка неперевершених голеадорів. Руд ван Ністелрой (ПСВ) і Маріо Жардел (Порту) кошмарили Лігу чемпіонів кінця 90-х.

27. Впізнали? Маленький Хамес Родрігес зі своєю матір'ю. А десь за вікном – небезпечні вулиці постескобарівської Колумбії.

28. Вихованець Реала Гуті Гутьєррес дебютував за Королівський клуб у сезоні 1995/96. Згодом він заб'є 5000-й гол Мадрида у Прімері.

29. У 1999-му Саутгемптон підписав скромного латвійського стрільця. Тоді ще не всі знали, що Мар'янс Пахарс народився у райцентрі Черкаської області, а його батько – українець. На Альбіоні нападник провів 7 років, упродовж яких забив за "святих" 42 м'ячі в АПЛ. Обожнює Олега Блохіна.

30. Удень збірна Англії тренувалася, а увечері приборкувала "зеленого змія". Іан Райт, Пол Гаскойн, Девід Сімен і Пол Інс підривають один із пабів. Зірковий квартет – явно "під мухою".

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