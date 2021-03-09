Форвард ПСЖ Неймар не теряет надежды еще раз поиграть бок о бок с Лионелем Месси.

Неймар позвонил Лионелю Месси и в очередной раз убеждал нападающего Барсы присоединиться к парижскому клубу летом, сообщает Mundo Deportivo.

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33-летний аргентинец выслушал аргументы о преимуществах жизни в столице Франции и своих перспективах в лагере ПСЖ, но пока однозначного ответа не дал Неймару. Напомним, действующий контракт Лионеля с каталонцами рассчитан до июля 2021-го.

Неймар и Месси вместе выступали в Барселоне в 2013-2017 годах, после чего бразилец перебрался в стан ПСЖ за рекордные 222 млн евро.

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