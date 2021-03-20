"Я був у Барселоні 10 років, я знаю кожен куточок міста, я був би дуже радий бачити, як Неймар повертається. Перед ним відкриті двері в Барселоні, їхні вболівальники знають, що бразилець припустився помилки, і навіть він визнав це через деякий час.

Неймар вкотре телефонував Мессі, щоб запросити зірку Барселони у ПСЖ

Два роки тому Неймар офіційно попросив мене повернутися до Барселони. Ми намагалися це зробити, і ми були дуже близькі до того, щоб повернути його з Парижа. Але через деякі деталі цього не сталося. Лапорта єдиний, хто може знову його повернути. Мессі не покине Барселону – він вирішив, що його історія в Барселоні, і я це дуже чітко розумію. Неймар знову зіграє з Мессі, але вже в Барселоні", – поділився Кюрі в інтерв'ю El Litoral.

Відзначимо, що останнім часом посилились розмови про можливий відхід Мессі до ПСЖ, а Неймар намагається переконати аргентинця погодитись на трансфер. Вони разом виступали у Барселоні у 2013-2017 роках, після чого бразилець перебрався до табору ПСЖ за рекордні 222 млн євро.

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