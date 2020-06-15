Неизвестные угрожали бригаде арбитров в Беларуси – рефери "помог" Шахтеру Вернидуба

Скандальный инцидент произошел после поединка 13-го тура БАТЭ – Шахтер Солигорск (2:2).

"По дороге из Борисова автомобиль судейской бригады и инспектора матча был остановлен транспортным средством после неоднократного умышленного создания аварийных ситуаций. Сделав обгон, указанное транспортное средство резко остановилось и заблокировало движение автомобиля судейской бригады и инспектора матча.

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Затем неизвестные требовали судейскую бригаду и инспектора матча выйти из своего автомобиля и начали оскорблять и угрожать, выражая недовольство судейством матча с участием футбольных клубов БАТЭ и Шахтер Солигорск, после чего скрылись", – сообщает официальный сайт АБФФ.

Напомним, во время матча главный рефери встречи Виталий Севостьяник принял несколько неоднозначиних решений на пользу подопечных Юрия Вернидуба, что возмутило игроков и тренерский штаб БАТЭ.

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