Динамо Брест едва избежало банкротства – Милевский и Ко получают жалкие зарплаты

Действующий чемпион Беларуси вынужден существенно экономить. Больше всего от этого пострадали футболисты, зарплаты которых серьезно снизились.

Экс-форвард сборной Украины Артем Милевский подтвердил, что руководство Динамо Брест серьезно урезало зарплаты игрокам. Всего в составе действующего чемпиона Беларуси выступают трое украинцев – кроме Милевского, это Александр Нойок и Евгений Хачериди.

"Как Зайцев (руководитель клуба – прим.) сказал, так оно и есть. У нас с ним доверительные отношения. Он – хороший и порядочный человек. Что обещает, то и делает", – цитирует Милевского Прессбол со ссылкой на программу "Итоги недели".

Нойок ассистом помог Динамо Брест подняться в зону Лиги Европы

На днях Александр Зайцев – руководитель брестского клуба – заявлял о финансовых проблемах. "Мы зарплату платим вовремя. Просто мы ее урезали. В лучшем случае, ребята получают процентов по 10 от своих контрактов. Понятно, что это сказывается на качестве игры. Понятно, что и у нас была достаточно сильная психологическая яма. Уверен, мы не одиноки в наших бедах: другие белорусские клубы далеки от финансовой стабильности и уверенности.

Вместо нулевого баланса у нас в этом году – сплошные убытки и расходы. Мы сейчас радуемся тому, что пережили какое-то дно. Чуть не обанкротились, надо называть вещи своими именами", – сказал Зайцев.

Заметим, действующий чемпион Беларуси в текущем сезоне занимает 3 место в таблице после 13-ти туров. Милевский и Ко отстают от БАТЭ на 5 пунктов.

"Мілевський приходив на тренування першим": творець чемпіонів із Бреста – про купівлю Хачеріді і шок від збірної України