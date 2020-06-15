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Невідомі погрожували бригаді арбітрів у Білорусі – рефері "допоміг" Шахтарю Вернидуба

17:43 476 Читать на русском
Невідомі погрожували бригаді арбітрів у Білорусі – рефері "допоміг" Шахтарю Вернидуба
Віталій Севостьянік / Фото ФК Іслоч

Скандальний інцидент трапився після поєдинку 13-го туру БАТЕ – Шахтар Солігорськ (2:2).

"Дорогою з Борисова автомобіль суддівської бригади та інспектора матчу був зупинений транспортним засобом після неодноразового навмисного створення аварійних ситуацій. Зробивши обгін, зазначений транспортний засіб різко зупинився і заблокував рух автомобіля суддівської бригади та інспектора матчу.

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Потім невідомі особи вимагали суддівську бригаду та інспектора матчу вийти зі свого автомобіля і почали ображати та погрожувати, висловлюючи невдоволення суддівством матчу за участю футбольних клубів БАТЕ Борисов і Шахтар Солігорськ, після чого зникли", – повідомляє офіційний сайт АБФФ.

Нагадаємо, під час матчу головний рефері зустрічі Віталій Севостьянік прийняв кілька неоднозначиних рішень на користь підопічних Юрія Вернидуба, що обурило гравців та тренерський штаб БАТЕ.

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Теги
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