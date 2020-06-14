Вернидуб упустил шанс выйти в лидеры чемпионата Беларуси – сумасшедшие качели с судейским скандалом

Очередной тур белорусской Высшей лиги подарил битву двух лидеров таблицы – БАТЭ и солигорского Шахтера.

Чемпионат Беларуси, 13 тур

БАТЭ – Шахтер Солигорск – 2:2

Голы: Нехайчик, 61, Скавыш, 78 – Иванович, 8, Подстрелов, 81

Команда Юрия Вернидуба перед очным поединком отставала от лидера всего на два очка и в случае победы могла вырваться на первое место. "Горняки" обозначили свои намерения уже на 8 минуте. Сыграл дуэт сербских легионеров Шахтера – Антич подал с углового на ближнюю штангу, а Иванович умудрился точно пробить головой из непростого положения. Быстрый гол окончательно убедил "горняков" сделать ставку на контратаки. БАТЭ забрал себе мяч, но до остроты доходило крайне редко. Голкипер Шахтера Гутор также не дремал, уверенно сыграв после удара Милича. С другой стороны отличился Чичкан, который перед свистком на перерыв отразил непростой выстрел Кендыша, а затем и добивание Лисаковича.

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Во втором тайме БАТЭ бросился на ворота соперника с еще большей энергией и таки добился своего. Настич выполнил точную подачу на Нехайчика, который не оставил шансов Гутору. Таким образом, впечатляющая "сухая" серия Шахтера остановилась на отметке 745 минут. На этом проблемы парней Вернидуба не ограничились. Бурко с горем пополам отразил скидку Волкова на угловой (было подозрение на руку и пенальти), а затем не удержал Скавыша – камбек от борисовцев.

Тренер Шахтера выпустил на поле Бодула, который сразу отметился. Хорват тонким пасом пяткой вывел Сёке на свидание с Чичканом. Словак в жестком прыжке прямой ногой заставил голкипера ошибиться, а Подстрелов уже караулил перед пустыми воротами. Игроки и весь тренерский штаб БАТЭ набросились на арбитра с требованиями фиксировать нападение на вратаря, но все напрасно – 2:2. На последних минутах хозяева снова жалуются на судейство – Стасевич упал в штрафной, но и на этот раз решение в пользу Шахтера.

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