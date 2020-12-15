"Конечно, приятно будет встретиться с Динамо. Это хороший и сильный соперник, так что будет интересно им противостоять. Киевляне прошли тот же АЗ Алкмар – это показывает, что они стали сильнее.

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У них много молодых футболистов, которые прогрессируют. Мирча Луческу – очень грамотный и опытный тренер. Он хорошо разбирает соперников – это видно по игре. Динамо сейчас прогрессирует, не зря они идут на первой строчке в чемпионате. Мне всегда приятно возвращаться в Украину, тем более сыграть против украинской команды. Уверен, это будет очень интересно", – сказал Соболь в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, поединки 1/16 финала Лиги Европы пройдут 18 и 25 февраля. Первый матч Динамо проведет в Киеве.

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