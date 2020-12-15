"Звичайно, приємно буде зустрітися з Динамо. Це хороший і сильний суперник, так що буде цікаво їм протистояти. Кияни пройшли той же АЗ Алкмаар – це показує, що вони стали сильнішими.

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У них багато молодих футболістів, які прогресують. Мірча Луческу – дуже грамотний і досвідчений тренер. Він добре розбирає суперників – це видно по грі. Динамо зараз прогресує, недарма вони йдуть на першій сходинці у чемпіонаті. Мені завжди приємно повертатися в Україну, тим більше зіграти проти української команди. Упевнений, це буде дуже цікаво", – сказав Соболь у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, поєдинки 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 та 25 лютого. Перший матч Динамо проведе в Києві.

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