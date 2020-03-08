"Не знал, что мы живем в Северной Корее": Бобан прокомментировал свое увольнение из Милана

Бывший директор Милана Бобан резко высказался относительно своего увольнения с должности.

"Я не знал, что мы находимся в Северной Корее. Мое интервью было юридически безупречным, оно произошло после неоднократных запросов о разъяснении внутренней ситуации, которые остались без ответа", – приводит слова Бобана Il Giornale.

Милан объявил об увольнении Бобана – легенда "россонери" публично критиковал руководство

Напомним, хорвата уволили с руководящей должности в Милане из-за публичной критики генерального директора Айвена Газидиса, который без ведома других менеджеров "россонери" начал переговоры с Ральфом Рангником относительно возможного назначения главным тренером.

Добавим, что Бобан выступал за Милан в течение 10 сезонов. Он 4 раза становился чемпионом Италии, получил Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Милан может приобрести 2-й самый богатый миллиардер мира – он планирует трансферы Месси и Гвардиолы