Милан объявил об увольнении Бобана – легенда "россонери" публично критиковал руководство

ІИтальянский клуб прекратил сотрудничество со Звонимиром Бобаном, который работал на должности футбольного директора "россонери".

О разрыве контракта с Бобаном сообщил официальный сайт Милана. Хорватский специалист работал в клубе с лета прошлого года.

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Причиной увольнения Бобана стало недоразумение с генеральным директором Айвеном Газидисом, который без ведома других менеджеров "россонери" начал переговоры с Ральфом Рангником относительно возможного назначения главным тренером. Бобан публично раскритиковал Газидиса за такие действия.

Напомним, Бобан выступал за Милан в течение 10 сезонов. Он 4 раза становился чемпионом Италии, завоевал Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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