"Не знав, що ми живемо в Північній Кореї": Бобан прокоментував своє звільнення з Мілана

Колишній директор Мілана Звонімір Бобан різко висловився щодо свого звільнення з посади.

"Я не знав, що ми перебуваємо в Північній Кореї. Моє інтерв'ю було юридично бездоганним, воно відбулося після неодноразових запитів про роз'яснення внутрішньої ситуації, які залишилися без відповіді", – наводить слова Бобана Il Giornale.

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Нагадаємо, хорвата звільнили з керівної посади Мілана через публічну критику генерального директора Айвена Газідіса, який без відома інших менеджерів "россонері" розпочав переговори з Ральфом Рангніком щодо можливого призначення головним тренером.

Додамо, що Бобан виступав за Мілан протягом 10 сезонів. Він 4 рази ставав чемпіоном Італії, здобував Кубок чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

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