"Эмоции смешанные. Мы потеряли нескольких футболистов и не знаю, насколько все серьезно. Ни для кого из них ситуация не очень хорошая.

Суперкамбэк Салаха и "травмы к счастью" в видеообзоре матча Брентфорд – Ливерпуль – 1:4

Но то, что ребята сделали после 15-й минуты, впечатляет. Они играли против команды, призвание которой – досаждать сопернику. 18 раз мяч влетает в твою штрафную после стандартных положений – нужно больше игроков и удачи, а также нужна помощь вратаря, и он провел замечательный матч.

С определенного момента мы проводили хорошую игру. Мы контролировали этого соперника настолько, насколько это возможно, и довольны этим.

Неудачи с травмами? Джонс получил ушиб, Жота тоже был травмирован по причине стыка. В случае с Нуньесом мы не знаем, есть ли там какая-то проблема, он просто что-то почувствовал.

Посмотрим. Нам не было просто, но сейчас все в порядке. У нас 57 очков, и через несколько дней нас ждет новый матч", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, Диогу Жота и Кертис Джонс были заменены во время первого тайма с Брентфордом, Дарвин Нуньес – в перерыве.

Ливерпуль сейчас находится на первом месте с 57 баллами. В следующем туре мерсисайдцы сыграют против Лутона.

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